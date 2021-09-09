На Донбасі бойовики обстріляли співробітників СБУ, коли ті збирали докази

У Луганській області біля лінії зіткнення оперативно-слідча група СБУ потрапила під обстріл бойовиків «ЛНР». Співробітників спецслужби накрило вогнем під час роботи у Трьохізбенці. Там офіцери СБУ збирали докази, що підтверджують вину бойовиків в обстрілах мирних населених пунктів.

Про це Служба безпеки України повідомила в четвер, 9 вересня.

Бойовики стріляли із заборонених Мінськими угодами великокаліберних мінометів. Усі працівники СБУ залишилися в живих.

Служба безпеки продовжує збирати докази проти бойовиків за фактом обстрілу українських військових 8 вересня — тоді окупанти обстріляли район тубдиспансеру в селі Трьохізбенка Щастинського району Луганської області. Вони використовували великокаліберне озброєння і поранили шістьох українських бійців.

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Також артилерія влучила в цивільні обʼєкти та пошкодила житлові багатоповерхові та приватні будинки мешканців села Трьохізбенка. Ці обстріли розслідують за статтею про терористичний акт.