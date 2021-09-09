Російські найманці обстріляли залізницю в Донецькій області. Рух потягів обмежили

Уранці 9 вересня в районі станції Скотувата Донецької залізниці російсько-окупаційні війська розпочали обстріли з важкого озброєння.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці», анонсуючи зупинку руху потягів.
Снаряди летіли з непідконтрольної Україні території та падали на відстані двох кілометрів від станції.
Наразі пошкоджень інфраструктури немає, але з міркувань безпеки працівників станції та пасажирів евакуювали в укриття.
До стабілізації ситуації рух приміських поїздів № 6011/6072 Лиман — Скотувата — Лозова та № 6003/6004 Ізюм — Скотувата —Святогірськ обмежили до станції Фенольна.
«Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації», — повідомили в УЗ.
- У зоні бойових дій на Донбасі вранці 9 вересня бойовики порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників. Важке поранення отримав військовий ЗСУ.
- За добу 8 вересня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала понад 1 500 порушень режиму припинення вогню. Спостерігачі припускають, що це повʼязано з навчаннями, які влаштували бойовики. Там чули 1 000 пострілів і серій з великокаліберних кулеметів.