Російські найманці обстріляли залізницю в Донецькій області. Рух потягів обмежили

Уранці 9 вересня в районі станції Скотувата Донецької залізниці російсько-окупаційні війська розпочали обстріли з важкого озброєння.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці», анонсуючи зупинку руху потягів.

Снаряди летіли з непідконтрольної Україні території та падали на відстані двох кілометрів від станції.

Наразі пошкоджень інфраструктури немає, але з міркувань безпеки працівників станції та пасажирів евакуювали в укриття.

До стабілізації ситуації рух приміських поїздів № 6011/6072 Лиман — Скотувата — Лозова та № 6003/6004 Ізюм — Скотувата —Святогірськ обмежили до станції Фенольна.

«Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації», — повідомили в УЗ.