Российские наемники обстреляли железную дорогу в Донецкой области. Движение поездов ограничили

Утром 9 сентября в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги российско-оккупационные войска начали обстрелы из тяжелого вооружения.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці», анонсируя остановку движения поездов.
Снаряды летели с неподконтрольной Украине территории и падали на расстоянии двух километров от станции.
Сейчас повреждений инфраструктуры нет, но ради безопасности сотрудников станции и пассажиров эвакуировали в укрытие.
До стабилизации ситуации движение пригородных поездов № 6011/6072 Лиман — Скотоватая — Лозовая и № 6003/6004 Изюм — Скотоватая — Святогорск ограничили до станции Фенольная.
«Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации», — сообщили в УЗ.
- В зоне боевых действий на Донбассе утром 9 сентября боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников. Тяжелое ранение получил военный ВСУ.
- За сутки 8 сентября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 1 500 нарушений режима прекращения огня. Наблюдатели предполагают, что это связано с учениями, которые проводят боевики. Там они слышали 1 000 выстрелов и серий из крупнокалиберных пулеметов.