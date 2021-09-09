На Донбассе боевики обстреляли сотрудников СБУ, когда те собирали доказательства

В Луганской области возле линии соприкосновения оперативно-следственная группа СБУ попала под обстрел боевиков «ЛНР». Сотрудников спецслужбы накрыло огнем во время работы в Трехизбенке. Там офицеры СБУ собирали доказательства, которые подтверждают вину боевиков в обстрелах мирных населенных пунктов.

Об этом Служба безопасности Украины сообщила в четверг, 9 сентября.

Боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Все сотрудники СБУ остались живы.

Служба безопасности продолжает собирать доказательства против боевиков по факту обстрела украинских военных 8 сентября — тогда оккупанты обстреляли район тубдиспансера в селе Трехизбенка Счастьенского района Луганской области. Они использовали крупнокалиберное вооружение и ранили шестерых украинских бойцов.

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Также артиллерия попала в гражданские объекты и повредила жилые многоэтажные и частные дома жителей села Трехизбенка. Эти обстрелы расследуют по статье о террористическом акте.