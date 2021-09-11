На Донбасі загинув український військовий, ще десять — поранені

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що з початку доби на Донбасі через обстріли бойовиків загинув один український військовий, восьмеро зазнали вогнепальних осколкових поранень і ще двоє — бойового травмування.
Після надання першої медичної допомоги воїнів транспортували до лікарні. Стан здоров’я трьох захисників – середньої тяжкості, інших — задовільний.
За даними штабу, загалом бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Крім того, на Донеччині зафіксовано два прольоти ворожих безпілотників з перетином лінії розмежування.
На обстріли ворога наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
- Бойовики «ДНР» і «ЛНР», а також російські снайпери активно порушують режим припинення вогню і обстрілюють військових з різного озброєння. У серпні та вересні обстріли значно посилилися. За цей рік загальні втрати ЗСУ на Донбасі більше 60 людей.
- 9 вересня під обстріл потрапили співробітники СБУ. У цей момент вони збирали докази, які підтверджують вину бойовиків в обстрілі мирних населених пунктів.