У «ДНР» залізниця безкоштовно возитиме людей у Ростовську область — аби ті проголосували на виборах до Держдуми

У «ДНР» для власників російських паспортів залізниця організовує безкоштовні рейси, аби вони поїхали проголосували на виборах до Держдуми на дільницях в Ростовській області РФ.

Про це у понеділок, 13 вересня, повідомило «міністерство транспорту «ДНР».

Рейси будуть з 17 до 19 вересня до станції Успенська з наступних окупованих міст: Ясинувата, Макіївка, Харцизьк, Зугрес, Іловайськ та Амвросіївка. Аби отримати безкоштовні квитки, охочі мають звернутись до «Інфоцентру» за місцем проживання.

Також охочих проголосувати будуть безкоштовно відвозити ще й автобусами на дільниці у Ростовську область.