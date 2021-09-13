У «ДНР» залізниця безкоштовно возитиме людей у Ростовську область — аби ті проголосували на виборах до Держдуми

У «ДНР» для власників російських паспортів залізниця організовує безкоштовні рейси, аби вони поїхали проголосували на виборах до Держдуми на дільницях в Ростовській області РФ.
Про це у понеділок, 13 вересня, повідомило «міністерство транспорту «ДНР».
Рейси будуть з 17 до 19 вересня до станції Успенська з наступних окупованих міст: Ясинувата, Макіївка, Харцизьк, Зугрес, Іловайськ та Амвросіївка. Аби отримати безкоштовні квитки, охочі мають звернутись до «Інфоцентру» за місцем проживання.
Також охочих проголосувати будуть безкоштовно відвозити ще й автобусами на дільниці у Ростовську область.
Зазначимо, що бойовики також закриють пункти пропуску на кордоні з Росією 17—19 вересня через те, що через неконтрольовану ділянку українського кордону місцевих жителів возитимуть у Ростовську область голосувати. У цей період пускатимуть лише тих, хто їде голосувати з російським паспортом. Тих, хто не матиме паспорта РФ або їде в Росію з іншою метою, не пускатимуть.
- У липні ЦВК Росії ухвалила постанову, згідно з якою жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами дозволили голосувати на російських виборах до Держдуми. Міністерство закордонних справ України висловило протест, а Верховна Рада закликала світову спільноту не визнавати вибори до Держдуми РФ.
- У Росії напередодні заявили, що на виборах хочуть проголосувати 90 тисяч жителів окупованого Донбасу.
- Вибори в Державну думу Росії проходитимуть з 17 до 19 вересня 2021 року. Також росіяни обиратимуть керівників девʼяти субʼєктів РФ і депутатів 39 регіональних парламентів.