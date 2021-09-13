В «ДНР» железная дорога будет бесплатно возить людей в Ростовскую область — чтобы те проголосовали на выборах в Госдуму

В «ДНР» для владельцев российских паспортов железная дорога организует бесплатные рейсы, чтобы они поехали проголосовали на выборах в Госдуму на участках в Ростовской области РФ.

Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщило «министерство транспорта «ДНР».

Рейсы будут с 17 по 19 сентября до станции Успенская из следующих оккупированных городов: Ясиноватая, Макеевка, Харцызск, Зугрэс, Иловайск и Амвросиевка. Чтобы получить бесплатные билеты, желающие могут обратиться в «Инфоцентр» по месту жительства.

Также желающих проголосовать будут бесплатно отвозить еще и автобусами на участки в Ростовскую область.