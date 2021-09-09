СБУ: На Донбассе перед выборами в Госдуму РФ массово раздают российские паспорта

На оккупированных территориях Донбасса в преддверии выборов в Госдуму России руководство боевиков «ДНР» и «ЛНР» начало массовую принудительную выдачу российских паспортов.

Как сообщает Служба безопасности Украины, массовая выдача началась с июня по прямому указанию РФ — оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей оккупированных территорий.

Для высокой явки на сентябрьских выборах и поддержки правящей партии «Единая Россия» задействовано несуществующее подразделение Миграционной службы Ростовской области — именно его коды проставлены в паспортах.

Прописка в таких паспортах не указывается, а потому «документы» не дают права на соцвыплаты и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.