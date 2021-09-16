Бойовики обстріляли Щастя, поранивши керівника військово-цивільної адміністрації

У Луганській області бойовики обстріляли місто Щастя, поранивши керівника міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця.

Про це «Бабелю» повідомили у Щастинській ВЦА.

По місту випустили 5 мін калібру 82 мм, влучивши в одну з будівель, де перебувають співробітники Державної прикордонної служби. Керівника військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця після поранення госпіталізували до лікарні. Через обстріл в будівлі розбито 20 вікон, пошкоджено склопакети та вхідні двері.

Пізніше штаб ООС повідомив, що обстріли сталися о 06:40 та о 07:30 з напрямку населеного пункту Весела Гора. Внаслідок обстрілу було пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби та цивільний автомобільний транспорт.

Раніше керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню Олександр Апполонов заявив, що російські бойовики на Донбасі значно посилили інтенсивність обстрілів позицій української армії.

Він розповів, що за 11 і 12 вересня українська сторона направила голові місії ОБСЄ 109 нот за фактом порушення режиму припинення вогню і загибелі військовослужбовців. За словами Апполонова, такого зухвалого вогню не було протягом останніх пʼяти років. При цьому українські війська режиму припинення вогню дотримуються, на це вказують звіти ОБСЄ.