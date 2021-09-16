Боевики обстреляли Счастье, ранив руководителя военно-гражданской администрации

В Луганской области боевики обстреляли город Счастье, ранив руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца.
Об этом «Бабелю» сообщили в Счастьенской ВГА.
По городу выпустили 5 мин калибра 82 мм, попав в одно из зданий, где находятся сотрудники Государственной пограничной службы. Руководителя военно-гражданской администрации Александра Дунца после ранения госпитализировали. После обстрела в здании разбиты 20 окон, повреждены стеклопакеты и входные двери.
Позже штаб ООС сообщил, что обстрелы произошли в 06:40 и в 07:30 с направления населенного пункта Веселая Гора. В результате обстрела были повреждены административное здание отдела пограничной службы и гражданский автомобильный транспорт.
Ранее руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов заявил, что российские боевики на Донбассе значительно усилили интенсивность обстрелов позиций украинской армии.
Он рассказал, что за 11 и 12 сентября украинская сторона направила главе миссии ОБСЕ 109 нот по факту нарушения режима прекращения огня и гибели военнослужащих. По словам Апполонова, такого дерзкого огня не было на протяжении последних пяти лет. При этом украинские войска режим прекращения огня соблюдают, на это указывают отчеты ОБСЕ.
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» и российские снайперы активно нарушают режим прекращения огня и обстреливают военных из различного вооружения. Пик обстрелов наблюдается в сентябре — кроме военных, под огонь попадали гражданская инфраструктура, мирные люди и сотрудники СБУ.
- В конце августа из артиллерии боевики обстреляли Авдеевку и ее железнодорожную станцию. За этот год ВСУ на Донбассе потеряли 65 бойцов.