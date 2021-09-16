Офис генпрокурора начал расследовать минометный обстрел Счастья

Офис генерального прокурора Украины начал расследование минометного обстрела города Счастье Луганской области и ранение руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца.

Об этом прокуратура сообщила в четверг, 16 сентября.

Расследование начали в отношении боевиков из-за нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Утром 16 сентября боевики минометом обстреляли Счастье, вследствие чего руководитель военно-гражданской администрации Александр Дунец получил осколочное ранение, его госпитализировали и прооперировали. Также повреждены жилой дом города и автомобиль местного жителя. Эти действия нарушают статьи Женевской конвенции о защите жертв войны.

Сейчас на месте работают следователи, устанавливают обстоятельства и всех причастных.