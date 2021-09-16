Офис генпрокурора начал расследовать минометный обстрел Счастья

Офис генерального прокурора Украины начал расследование минометного обстрела города Счастье Луганской области и ранение руководителя городской военно-гражданской администрации Александра Дунца.
Об этом прокуратура сообщила в четверг, 16 сентября.
Расследование начали в отношении боевиков из-за нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Утром 16 сентября боевики минометом обстреляли Счастье, вследствие чего руководитель военно-гражданской администрации Александр Дунец получил осколочное ранение, его госпитализировали и прооперировали. Также повреждены жилой дом города и автомобиль местного жителя. Эти действия нарушают статьи Женевской конвенции о защите жертв войны.
Сейчас на месте работают следователи, устанавливают обстоятельства и всех причастных.
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