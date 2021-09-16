Лукашенко забрав безвіз у громадян США, однак надав його іранцям

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко змінив перелік країн, громадянам яким дозволений безвізовий вʼїзд до Білорусі.
Він змінив список 2017 року. Тоді право на безвіз мали громадяни 80 країн, зараз — 76. Білоруський безвіз забрали у громадян США, Китаю, Бразилії, Албанії та Гондурасу.
Також зʼявились нові країни, чиї громадяни можуть безперешкодно вʼїжджати до Білорусі: Іран, Пакистан, Єгипет, ПАР і Йорданія.
Указ підписав Лукашенко 15 вересня, він набуде чинності через місяць.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, щоб помститись за санкції). Ірак на тлі міграційної кризи заборонив рейси до Білорусі та почав евакуйовувати звідти своїх громадян. Литва ж почала видавати мігрантам по €300, щоб ті покинули країну.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю, а Польща ввела надзвичайний стан — уперше за 30 років.