Лукашенко забрал безвиз у граждан США, однако дал его иранцам

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко изменил перечень стран, гражданам которым разрешен безвизовый въезд в Беларусь.
Он изменил список 2017 года. Тогда право на безвиз имели граждане 80 стран, сейчас — 76. Беларусский безвиз забрали у граждан США, Китая, Бразилии, Албании и Гондураса.
Также появились новые страны, чьи граждане могут беспрепятственно въезжать в Беларусь: Иран, Пакистан, Египет, ЮАР и Иордания.
Указ подписал Лукашенко 15 сентября, он вступит в силу через месяц.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). Ирак на фоне миграционного кризиса запретил рейсы в Беларусь и начал эвакуировать оттуда своих граждан. Литва же начала выдавать мигрантам по €300, чтобы те покинули страну.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала строить стену на границе с Беларусью, а Польша ввела чрезвычайное положение — впервые за 30 лет.