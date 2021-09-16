Від коронавірусу в Україні повністю вакцинували 5 мільйонів людей

В Україні вже понад 5 мільйонів населення повністю вакцинували від коронавірусу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

Протягом минулої доби вакцинували 118 786 людей. Одну дозу отримали 68 806 осіб, повністю імунізовані — 49 980.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 097 685 осіб, з них отримали одну дозу — 6 097 683 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози — 5 009 066 людей. Загалом проведено 11 106 749 щеплень.