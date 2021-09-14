В Україні вакцинували майже 25% дорослого населення

В Україні повністю вакцинували від коронавірусу 4,88 мільйона українців — це майже 25% дорослого населення.

Про це повідомили Міністерство охорони здоровʼя і премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Загалом від початку кампанії з вакцинації було зроблено 10,8 мільйона щеплень —вакцинували 5,96 мільйона людей.

Премʼєр нагадав, що уряд змінює критерії в «червоній» і «жовтій» карантинних зонах. У «жовтій» зоні заклади (бізнес) зможуть працювати, якщо персонал і відвідувачі вакциновані першою дозою, а в «червоній» увесь персонал і відвідувачі повинні бути вакциновані двома дозами.

Шмигаль зазначив, що в Україні зараз 10 мільйонів доз запасу вакцин, і закликав людей вакцинуватися.