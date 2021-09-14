МОЗ хоче встановити спецкамери для перевірки дотримання карантину

Міністерство охорони здоров’я хоче встановити спеціальні камери для моніторингу дотримання карантину.

Про це в інтерв’ю Liga.net розповів головний санлікар Ігор Кузін.

Він зазначив, що у разі погіршення ситуації з коронавірусом будуть здійснюватися часті поїздки з перевірками в регіони.

«Будуть встановлені спеціальні камери в торгових центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски або не дотримуються соціальної дистанції», — повідомив Кузін.