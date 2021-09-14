МОЗ хоче встановити спецкамери для перевірки дотримання карантину

Міністерство охорони здоров’я хоче встановити спеціальні камери для моніторингу дотримання карантину.
Про це в інтерв’ю Liga.net розповів головний санлікар Ігор Кузін.
Він зазначив, що у разі погіршення ситуації з коронавірусом будуть здійснюватися часті поїздки з перевірками в регіони.
«Будуть встановлені спеціальні камери в торгових центрах на рівні областей країни, які дозволять побачити, скільки людей не використовують маски або не дотримуються соціальної дистанції», — повідомив Кузін.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» або «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.