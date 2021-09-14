Минздрав хочет хотят установить спецкамеры для проверки соблюдения карантина

Министерство здравоохранения хочет установить специальные камеры для мониторинга соблюдения карантина.

Об этом в интервью Liga.net рассказал главный санврач Игорь Кузин.

Он отметил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом будут осуществляться частые поездки с проверками в регионы.

«Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски или не соблюдают социальную дистанцию», — сообщил Кузин.