В Украине вакцинировали почти 25% взрослого населения

В Украине полностью вакцинировали от коронавируса 4,88 миллиона украинцев — это почти 25% взрослого населения.

Об этом сообщили Министерство здравоохранения и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Всего с начала кампании по вакцинации было сделано 10,8 миллиона прививок — вакцинированы 5,96 миллиона человек.

Премьер напомнил, что правительство меняет критерии в «красной» и «желтой» карантинных зонах. В «желтой» зоне заведения (бизнес) смогут работать, если персонал и посетители вакцинированы первой дозой, а в «красной» весь персонал и посетители должны быть вакцинированы двумя дозами.

Шмыгаль отметил, что в Украине сейчас 10 миллионов доз запаса вакцин, и призвал людей вакцинироваться.