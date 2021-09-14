В Украине вакцинировали почти 25% взрослого населения

В Украине полностью вакцинировали от коронавируса 4,88 миллиона украинцев — это почти 25% взрослого населения.
Об этом сообщили Министерство здравоохранения и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Всего с начала кампании по вакцинации было сделано 10,8 миллиона прививок — вакцинированы 5,96 миллиона человек.
Премьер напомнил, что правительство меняет критерии в «красной» и «желтой» карантинных зонах. В «желтой» зоне заведения (бизнес) смогут работать, если персонал и посетители вакцинированы первой дозой, а в «красной» весь персонал и посетители должны быть вакцинированы двумя дозами.
Шмыгаль отметил, что в Украине сейчас 10 миллионов доз запаса вакцин, и призвал людей вакцинироваться.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может продлиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.
- Для контроля за будущим карантином Минздрав хочет установить спецкамеры в местах скопления людей.