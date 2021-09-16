От коронавируса в Украине полностью вакцинировали 5 миллионов человек

В Украине уже более 5 миллионов человек полностью вакцинировали от коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки вакцинировали 118 786 человек. Одну дозу получили 68 806 человек полностью иммунизированы — 49 980 человек.

С начала прививочной кампании одну дозу получили 6 097 683 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 009 066 человек. Всего проведено 11 106 749 прививок.