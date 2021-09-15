Євросоюз через дії Лукашенка має намір реформувати міграційну політику

Європейський Союз має намір реформувати міграційну політику в Шенгенській зоні через міграційну кризу, яку влаштував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого щорічного звернення в парламенті.
Мета реформ у міграційній політиці — заблокувати безконтрольну міграцію, зокрема з Білорусі. Глава Єврокомісії заявила, що «білоруська влада буквально штовхнула людей до європейських кордонів».
«Ми будемо й надалі підтримувати Литву, Латвію і Польщу. Те, що відбувається, є гібридною атакою, мета якої — дестабілізувати Європу», — вважає глава Єврокомісії.
На її думку, подібна ситуація може виникнути і на кордонах з іншими країнами. «Тому, працюючи над реформуванням Шенгену, ми повинні знайти нові шляхи для того, щоб відповісти на цю агресію та забезпечити єдність і згуртованість у захисті наших зовнішніх кордонів».
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, щоб помститись за санкції). Ірак на тлі міграційної кризи заборонив рейси до Білорусі та почав евакуйовувати звідти своїх громадян. Литва ж почала видавати мігрантам по €300, щоб ті покинули країну.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю, а Польща ввела надзвичайний стан — уперше за 30 років.