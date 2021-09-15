Євросоюз через дії Лукашенка має намір реформувати міграційну політику

Європейський Союз має намір реформувати міграційну політику в Шенгенській зоні через міграційну кризу, яку влаштував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого щорічного звернення в парламенті.

Мета реформ у міграційній політиці — заблокувати безконтрольну міграцію, зокрема з Білорусі. Глава Єврокомісії заявила, що «білоруська влада буквально штовхнула людей до європейських кордонів».

«Ми будемо й надалі підтримувати Литву, Латвію і Польщу. Те, що відбувається, є гібридною атакою, мета якої — дестабілізувати Європу», — вважає глава Єврокомісії.

На її думку, подібна ситуація може виникнути і на кордонах з іншими країнами. «Тому, працюючи над реформуванням Шенгену, ми повинні знайти нові шляхи для того, щоб відповісти на цю агресію та забезпечити єдність і згуртованість у захисті наших зовнішніх кордонів».