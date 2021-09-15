Евросоюз из-за действий Лукашенко намерен реформировать миграционную политику

Европейский Союз намерен реформировать миграционную политику в Шенгенской зоне из-за миграционного кризиса, который устроил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего ежегодного обращения в парламенте.
Цель реформ в миграционной политике — заблокировать бесконтрольную миграцию, в частности из Беларуси. Глава Еврокомиссии заявила, что «беларусские власти буквально толкнули людей к европейским границам».
«Мы будем и дальше поддерживать Литву, Латвию и Польшу. То, что происходит, является гибридной атакой, цель которой — дестабилизировать Европу», — считает глава Еврокомиссии.
По ее мнению, подобная ситуация может возникнуть и на границе с другими странами. «Поэтому, работая над реформированием Шенгена, мы должны найти новые пути для того, чтобы ответить на эту агрессию и обеспечить единство и сплоченность в защите наших внешних границ».
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). Ирак на фоне миграционного кризиса запретил рейсы в Беларусь и начал эвакуировать оттуда своих граждан. Литва же начала выдавать мигрантам по €300, чтобы те покинули страну.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала строить стену на границе с Беларусью, а Польша ввела чрезвычайное положение — впервые за 30 лет.