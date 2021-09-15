Премʼєр Гаїті звільнив генпрокурора, який підозрював його у вбивстві президента

Премʼєр-міністр Гаїті Аріель Генрі звільнив головного прокурора країни Бід-Форда Клода, який підозрював його у вбивстві президента Жовенеля Моїза та намагався знайти докази цьому.
Про це повідомляє Reuters.
У вівторок, 14 вересня, зʼявився лист Генрі до Клода, в якому премʼєр повідомив про те, що звільняє його за «серйозну адміністративну помилку» — подробиць відсторонення той не описав.
В окремому листі від 14 вересня глава уряду призначив генпрокурором Франца Луї Жюста.
Наразі невідомо, наскільки законним є таке звільнення, оскільки Конституція Гаїті передбачає, що прокурор може бути призначений або звільнений тільки президентом країни.
Раніше прокурор Гаїті попросив суддю предʼявити Генрі звинувачення у справі про вбивство президента та заборонити йому виїзд з країни. Крім того, Клод викликав Генрі на допит, щоб поговорити про його звʼязки з імовірним злочинцем у справі про вбивство Моїза.
- 53-річного президента Моїза вбили в його резиденції 7 липня. Моїз отримав десятки кульових поранень, а на місці знайшли гільзи калібру 5,56 і 7,62 мм. Під час нападу також поранили дружину президента, її госпіталізували в Маямі, а 10 липня вона вперше виступила із публічною заявою.
- 9 липня влада Гаїті повідомила, що президента вбила група найманців із 28 осіб, усі — громадяни Колумбії та США.
- Тимчасовим президентом Гаїті після вбивства Жовенеля Моїза призначили Жозефа Ламбера — представника верхньої палати парламенту.