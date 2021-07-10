Дружина вбитого президента Гаїті виступила із першою публічною заявою після нападу

Вдова убитого президента Гаїті Мартіна Моїз 10 липня виступила з першою публічною заявою після нападу, закликавши націю «не збиватися зі шляху».

Відповідне аудіоповідомлення опублікували на її офіційній сторінці у Twitter. Справжність висловлювань креольською мовою агентству AFP підтвердив міністр культури і комунікацій Гаїті.

«Я жива, слава Богу. Я жива, але втратила чоловіка Жовенеля. В одну мить найманці вдерлися в мій будинок і зрешетили мого чоловіка кулями, навіть не давши йому можливості сказати ні слова. Я плачу, це правда, але ми не можемо дозволити країні збитися зі шляху. Ми не можемо допустити, щоб його кров пролилася марно», — заявила Мартіна Моїз.