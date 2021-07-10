Жена убитого президента Гаити выступила с первым публичным заявлением после нападения

Вдова убитого президента Гаити Мартина Моиз 10 июля выступила с первым публичным заявлением после нападения, призвав нацию «не сбиваться с пути».

Соответствующее аудиосообщения опубликовали на ее официальной странице в Twitter. Подлинность высказываний на креольском языке агентству AFP подтвердил министр культуры и коммуникаций Гаити.

«Я жива, слава Богу. Я жива, но потеряла мужа Жовенеля. В одно мгновение наемники ворвались в мой дом и изрешетили моего мужа пулями, даже не дав ему возможности сказать ни слова. Я плачу, это правда, но мы не можем позволить стране сбиться с пути. Мы не можем допустить, чтобы его кровь пролилась напрасно», — заявила Мартина Моиз.