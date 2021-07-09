Отряд убийц президента Гаити состоял из 28 колумбийских и американских наемников

Власти Гаити обвинили в убийстве президента Жовенеля Моиза группу наемников из Колумбии и США.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника полиции Леона Шарля.

Президента ликвидировал вооруженный отряд, в который входило по меньшей мере 26 граждан Колумбии и двое граждан США, которые также имеют гражданство Гаити. Полицией задержаны 15 колумбийцев и двое американцев, три участника группы убиты в перестрелке и еще восемь сбежали. Ранее представители власти заявляли о четверых и семерых убитых.

Власти Колумбии пообещали помощь в расследовании и сообщили, что минимум семь задержанных ранее служили в колумбийских войсках.

Госдепартамент США заявил, что знает о задержании двух своих граждан, но от детальных комментариев отказался.

Американцы идентифицированы как Джеймс Солажес и Джозеф Винсент. Солажес назвал себя бывшим охранником посольства Канады в Порт-о-Пренсе. О другом задержанном ничего не известно.