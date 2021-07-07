В Гаити на фоне убийства президента объявили осадное положение. Военные получили расширенные полномочия

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф объявил осадное положение. Такое решение приняли на внеочередном заседании совета министров, чтобы нация « не погрузилась в хаос» после убийства президента Жовенеля Моиза.
Об этом сообщают CNN и Diario Libre.
Закон Гаити предусматривает три уровня чрезвычайной ситуации: чрезвычайное положение, осадное положение и состояние войны. При осадном положении границы страны закрывают, а военные и полиция временно получают расширенные полномочия. Действие конституционных гарантий приостанавливается.
Жозеф в обращении к народу призвал граждан сохранять спокойствие и пообещал привлечь к ответственности виновников смерти президента.
Он также призвал Совет безопасности ООН как можно скорее провести заседание по ситуации в Гаити.
- Ночью 7 июля 53-летний Жовенель Моиз был найден мертвым в своей резиденции. Он умер от огнестрельных ранений. Также сообщалось, что пострадала жена президента. Она якобы скончалась в больнице от ранений, но посольство Гаити в Доминикане отрицает эту информацию.
- В феврале 2021 года власти Гаити сообщили, что пресекли подготовку государственного переворота и покушение на президента Жовенеля Моиза. По соответствующим обвинениям задержали более 20 человек, в том числе судью Верховного суда и одного из главных полицейских страны. А перед этим оппозиция потребовала отставки президента Моиза, заявив, что его пятилетний срок истек 7 февраля. Но президент отказывался покидать пост, утверждая, что его срок заканчивается через год — 7 февраля 2022 года. После этого в стране прошли массовые протесты — в это время Моиз скрывался в президентском дворце и не мог свободно передвигаться даже в столице.