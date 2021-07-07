Президента Гаити застрелили в его резиденции

В Гаити около часа ночи 7 июля неизвестные забрались в резиденцию президента Жовенеля Моиза и застрелили его. Во время нападения также пострадала супруга президента Мартин Мари Этьен Джозеф, которая получила огнестрельное ранение (о ее состоянии пока неизвестно).

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявление временного премьер-министра страны Клода Жозефа, который призвал население сохранять спокойствие.

Он заверил, что ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и Вооруженных сил Гаити. Кто именно напал — неизвестно, но есть информация, что они говорили на испанском (официальные языки Гаити — гаитянский креольский и французский).

Страной пока будет руководить Клод Жозеф. Убитому Моизу было 53 года, он руководил Гаити с 7 февраля 2017 года.