Президента Гаїті застрелили у його маєтку

У Гаїті близько першої години ночі 7 липня невідомі залізли у резиденцію президента Жовенеля Моїза і застрелили його. Під час нападу також постраждала дружина президента Мартін Марі Етьєн Джозеф, яка отримала вогнепальне поранення (про її стан наразі невідомо).

Про це повідомляє France 24 з посиланням на заяву тимчасового прем'єр-міністра країни Клода Жозефа, який закликав населення зберігати спокій.

Він запевнив, що ситуація в країні перебуває під контролем національної поліції і Збройних сил Гаїті. Хто саме напав — невідомо, але відомо, що вони говорили іспанською (офіційні мови Гаїті — гаїтянська креольська і французька).

Країною поки керуватиме Жозеф. Вбитому Моїзу було 53 роки, він керував Гаїті з 7 лютого 2017 року.