У Гаїті на тлі вбивства президента оголосили стан облоги. Військові отримали розширені повноваження

Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Гаїті Клод Жозеф оголосив у країні стан облоги. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні ради міністрів, щоб нація «не поринула в хаос» після вбивства президента Жовенеля Моїза.
Про це повідомляють CNN і Diario Libre.
Закон Гаїті визначає три рівні надзвичайної ситуації: надзвичайний стан, стан облоги і стан війни. Під час стану облоги кордони країни закривають, а військові та поліція тимчасово отримують розширені повноваження. Дія конституційних гарантій припиняється.
Жозеф у зверненні до народу закликав громадян зберігати спокій та пообіцяв притягнути до відповідальності винуватців смерті президента.
Він також закликав Раду безпеки ООН якомога швидше провести засідання щодо ситуації в Гаїті.
- Уночі 7 липня 53-річний Жовенель Моїз був знайдений мертвим у своїй резиденції. Він помер від вогнепальних поранень. Також повідомлялося, що постраждала дружина президента. Вона нібито померла в лікарні від поранень, але посольство Гаїті в Домінікані заперечує цю інформацію.
- У лютому 2021 року влада Гаїті повідомила, що попередила підготовку державного перевороту і замаху на президента Моїза. За відповідними звинуваченнями затримали понад 20 людей, зокрема суддю Верховного суду і одного з головних поліцейських країни. Перед цим опозиція зажадала відставки Моїза, заявивши, що його пʼятирічний термін закінчився 7 лютого. Але президент відмовлявся залишати посаду, стверджуючи, що його термін завершується за рік — 7 лютого 2022 року. Після цього у країні відбулись масові протести — у цей час Моїз переховувався в президентському палаці та не міг вільно пересуватися навіть у столиці.