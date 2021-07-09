Загін вбивць президента Гаїті складався з 28 колумбійських і американських найманців

Влада Гаїті звинуватили в убивстві президента Жовенеля Моїза групу найманців з Колумбії і США.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на начальника поліції Леона Шарля.

Президента ліквідував збройний загін, в який входило щонайменше 26 громадян Колумбії і двоє громадян США, які також мають громадянство Гаїті. Поліція затримала 15 колумбійців і двох американців, троє учасників групи вбиті в перестрілці і ще вісім втекли. Раніше представники влади заявляли про чотирьох і сімох убитих.

Влада Колумбії пообіцяла допомогу у розслідуванні і повідомила, що мінімум сім затриманих раніше служили в колумбійських військах.

Держдепартамент США заявив, що знає про затримання двох своїх громадян, але від детальних коментарів відмовився.

Американці ідентифіковані як Джеймс Солажес і Джозеф Вінсент. Солажес назвав себе колишнім охоронцем посольства Канади в Порт-о-Пренсі. Про іншого затриманого нічого не відомо.