На Гаїті знайшли підозрюваних у вбивстві президента. Чотирьох убили, а двох затримали

На Гаїті знайшли підозрюваних у вбивстві президента Жовенеля Моїза. Під час затримання чотирьох із них убили.

Факт затримання підтвердив у своєму Twitter міністр зв’язку країни Франц Екзантус.

За його словами, правоохоронці знайшли підозрюваних близько шостої години вечора за місцевим часом. Їх затримали та повезли на допит.

Водночас в AFP повідомили, що під час затримання поліція вбила чотирьох підозрюваних. Ще двох затримали.

Посол Гаїті у Вашингтоні Бокчіт Едмонд розповів, що вбивці президента були професійними кілерами. Вони замаскувалися під співробітників Управління боротьби з наркотиками США.

Виконувач обов’язків прем’єра Клод Жозеф оголосив на Гаїті воєнний стан і повідомив, що керуватиме країною.

«Будь ласка, зберігайте спокій, нехай влада виконує свою роботу. Ми не хочемо, щоб країна занурилася в хаос. Це дуже сумний день для нашої нації», — зазначив він.