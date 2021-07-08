На Гаити нашли подозреваемых в убийстве президента. Четырех убили, а двух задержали

На Гаити нашли подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза. Во время задержания четырех из них убили.

Факт задержания подтвердил в своем Twitter министр связи страны Франц Экзантус.

По его словам, правоохранители нашли подозреваемых около шести часов вечера по местному времени. Их задержали и увезли на допрос.

В то же время в AFP сообщили, что при задержании полиция убила четырех подозреваемых. Еще двух задержали.

Посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд рассказал, что убийцы президента были профессиональными киллерами. Они замаскировались под сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США.

Исполняющий обязанности премьера Клод Жозеф объявил на Гаити военное положение и сообщил, что будет руководить страной.

«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, пусть власть выполняет свою работу. Мы не хотим, чтобы страна погрузилась в хаос. Это очень печальный день для нашей нации», — отметил он.