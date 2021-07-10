В Гаити назначили временного президента. Власти просят ООН и США ввести войска

Временным президентом Гаити после убийства Жовенеля Моиза назначили Жозефа Ламбера — представителя верхней палаты парламента.
Об этом сообщает Juno7.
Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф обратился к ООН и США с просьбой предоставить военную помощь и ввести войска на территорию страны для усиления национальной полиции.
Власти Гаити хотят усилить безопасность для проведения выборов, а также обеспечить охрану портов, аэропорта и энергетической инфраструктуры.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военную помощь американская сторона пока предоставить не готова. США только могут отправить сотрудников ФБР и Министерства внутренней безопасности для помощи в расследовании убийства президента.
- Ночью 7 июля 53-летний Жовенель Моиз был найден мертвым в своей резиденции. По данным предварительного расследования, Моиз получил десятки пулевых ранений, а на месте нашли гильзы калибра 5,56 и 7,62 мм. Также сообщалось, что пострадала жена президента. Она якобы умерла в больнице от ранений, но посольство Гаити в Доминикане отрицает эту информацию.
- Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити объявил осадное положение. Полиция и армия временно получили расширенные полномочия.
- 9 июля власти Гаити сообщили, что президента убила группа наемников из 28 человек. Все они граждане Колумбии и США.