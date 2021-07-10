В Гаити назначили временного президента. Власти просят ООН и США ввести войска

Временным президентом Гаити после убийства Жовенеля Моиза назначили Жозефа Ламбера — представителя верхней палаты парламента.

Об этом сообщает Juno7.

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф обратился к ООН и США с просьбой предоставить военную помощь и ввести войска на территорию страны для усиления национальной полиции.

Власти Гаити хотят усилить безопасность для проведения выборов, а также обеспечить охрану портов, аэропорта и энергетической инфраструктуры.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военную помощь американская сторона пока предоставить не готова. США только могут отправить сотрудников ФБР и Министерства внутренней безопасности для помощи в расследовании убийства президента.