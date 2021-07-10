У Гаїті призначили тимчасового президента. Влада просить ООН і США ввести війська

Тимчасовим президентом Гаїті після вбивства Жовенеля Моїза призначили Жозефа Ламбера — представника верхньої палати парламенту.

Про це повідомляє Juno7.

Виконуючий обовʼязки премʼєр-міністра Гаїті Клод Жозеф звернувся до ООН і США з проханням надати військову допомогу і ввести війська на територію країни для посилення національної поліції.

Влада Гаїті хоче посилити безпеку для проведення виборів, а також забезпечити охорону портів, аеропорту та енергетичної інфраструктури.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що військову допомогу американська сторона поки надати не готова. США лише можуть відправити співробітників ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки для допомоги у розслідуванні вбивства президента.