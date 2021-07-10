У Гаїті призначили тимчасового президента. Влада просить ООН і США ввести війська

Тимчасовим президентом Гаїті після вбивства Жовенеля Моїза призначили Жозефа Ламбера — представника верхньої палати парламенту.
Про це повідомляє Juno7.
Виконуючий обовʼязки премʼєр-міністра Гаїті Клод Жозеф звернувся до ООН і США з проханням надати військову допомогу і ввести війська на територію країни для посилення національної поліції.
Влада Гаїті хоче посилити безпеку для проведення виборів, а також забезпечити охорону портів, аеропорту та енергетичної інфраструктури.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що військову допомогу американська сторона поки надати не готова. США лише можуть відправити співробітників ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки для допомоги у розслідуванні вбивства президента.
- Вночі 7 липня 53-річного Жовенеля Моїза знайшли мертвим у його резиденції. За даними попереднього розслідування, Моїз отримав десятки кульових поранень, а на місці знайшли гільзи калібру 5,56 і 7,62 мм. Також повідомлялося, що постраждала дружина президента. Вона нібито померла в лікарні від поранень, але посольство Гаїті в Домінікані заперечує цю інформацію.
- Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Гаїті оголосив стан облоги. Поліція і армія тимчасово отримали розширені повноваження.
- 9 липня влада Гаїті повідомила, що президента вбила група найманців з 28 осіб. Всі вони громадяни Колумбії і США.