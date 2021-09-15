Премьер Гаити уволил генпрокурора, который подозревал его в убийстве президента

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри уволил главного прокурора страны Бид-Форда Клода, который подозревал его в убийстве президента Жовенеля Моиза и пытался найти доказательства этого.

Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 14 сентября, появилось письмо Генри к Клоду, в котором премьер сообщил о том, что увольняет его за «серьезную административную ошибку» — подробностей отстранения тот не описал.

В отдельном письме от 14 сентября глава правительства назначил генпрокурором Франца Луи Жюста.

Пока неизвестно, насколько законным является такое увольнение, поскольку Конституция Гаити предусматривает, что прокурор может быть назначен или уволен только президентом страны.