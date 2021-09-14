Прем’єр Шмигаль заявив, що під час локдауну транспорт зупиняти не планують

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що громадський транспорт під час локдауну закривати не планують.
Про це пише Інтерфакс.
«Закривати [громадський транспорт] наразі ми не плануємо. Адаптивний карантин залишається адаптивним, як і було», — сказав Шмигаль.
За його словами, для колективів перевізників діятимуть такі самі вимоги щодо вакцинації, як і для інших суб’єктів.
Що стосується пасажирів, то вони будуть зобов’язані носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.
«У громадському транспорті вимагати сертифікати недоцільно», — підкреслив премʼєр.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» або «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.