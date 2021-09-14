Прем’єр Шмигаль заявив, що під час локдауну транспорт зупиняти не планують

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що громадський транспорт під час локдауну закривати не планують.

Про це пише Інтерфакс.

«Закривати [громадський транспорт] наразі ми не плануємо. Адаптивний карантин залишається адаптивним, як і було», — сказав Шмигаль.

За його словами, для колективів перевізників діятимуть такі самі вимоги щодо вакцинації, як і для інших суб’єктів.

Що стосується пасажирів, то вони будуть зобов’язані носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

«У громадському транспорті вимагати сертифікати недоцільно», — підкреслив премʼєр.