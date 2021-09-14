Премьер Шмыгаль заявил, что во время локдауна транспорт останавливать не планируют

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что общественный транспорт во время локдауна закрывать не планируют.

Об этом пишет Интерфакс.

«Закрывать [общественный транспорт] пока мы не планируем. Адаптивный карантин остается адаптивным, как и был», — сказал Шмыгаль.

По его словам, для коллективов перевозчиков будут действовать такие же требования по вакцинации, как и для других субъектов.

Что касается пассажиров, они будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

«В общественном транспорте требовать сертификаты нецелесообразно», — подчеркнул премьер.