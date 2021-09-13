Премʼєр-міністр Ізраїлю вперше за 10 років приїхав до Єгипту з офіційним візитом

Премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет проводить переговори з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі у Шарм-ель-Шейху. Це перша офіційна поїздка ізраїльського премʼєра в Єгипет за останні 10 років.

Про це повідомляє BBC.

Два лідери у понеділок, 13 вересня, обговорять двосторонні та регіональні питання, а також шляхи відродження ізраїльсько-палестинського мирного процесу. Беннет, який у червні змінив Біньяміна Нетаньягу, отримав запрошення відвідати Єгипет у серпні.

Нетаньягу був останнім премʼєр-міністром Ізраїлю, який відвідав Єгипет з офіційним візитом у 2011 році. Тоді він зустрівся з Хосні Мубараком трохи більше ніж за місяць до того, як його скинуло народне повстання. Також були повідомлення про його неофіційний візит та неофіційні перемовини з Сісі у 2018 році.

Єгипет став першою арабською країною, яка підписала мирний договір з Ізраїлем в 1979 році, але відносини між сусідами часто були прохолодними. Єгипет завжди відігравав важливу роль в посередництві між Ізраїлем і палестинськими угрупуваннями бойовиків на своїй території. Так, наприклад, Єгипет у травні 2021 року був посередником у перемовинах між Ізраїлем і ХАМАСом.