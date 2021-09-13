Премьер-министр Израиля впервые за 10 лет приехал в Египет с официальным визитом

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проводит переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси в Шарм-эль-Шейхе. Это первая официальная поездка израильского премьера в Египет за последние 10 лет.

Об этом сообщает BBC.

Два лидера в понедельник, 13 сентября, обсудят двусторонние и региональные вопросы, а также пути возрождения израильско-палестинского мирного процесса. Беннет, который в июне сменил Биньямина Нетаньяху, получил приглашение посетить Египет в августе.

Нетаньяху был последним премьер-министром Израиля, посетившим Египет с официальным визитом в 2011 году. Тогда он встретился с Хосни Мубараком чуть больше чем за месяц до того, как его сбросил восставший народн. Также были сообщения о его неофициальном визите и неофициальных переговорах с Сиси в 2018 году.

Египет стал первой арабской страной, которая подписала мирный договор с Израилем в 1979 году, но отношения между соседями часто были прохладными. Египет всегда играл важную роль в посредничестве между Израилем и палестинскими группировками боевиков на своей территории. Так, например, Египет в мае 2021 года был посредником в переговорах между Израилем и ХАМАСом.