Справа «вагнерівців»: ТСК не може звʼязатися з ексголовою ГУР Бурбою і кличе його на засідання. Доповідь обіцяють у листопаді

Сьогодні, 13 вересня, тимчасова слідча комісії (ТСК) Верховної Ради у справі про спецоперацію проти членів «ПВК Вагнера», яких затримали в Мінську в липні 2020 року, заслухала двох офіцерів Головного управління розвідки Міноборони.
Про це під час брифінгу повідомила голова ТСК Марʼяна Безугла.
За її словами, засідання було фактично підсумковим, але його продовжили на 14 вересня. Його проводили у закритому режимі, оскільки звучала дуже специфічна інформація. Показання давали офіцери, які були долучені до спецоперації проти «вагнерівців» і мали повноваження приймати рішення на оперативно-тактичному рівні. При цьому Безугла зазначила, що вони не знали загальної картини операції, а ексначальник ГУР Василь Бурба не зʼявився на засідання.
З ним немає звʼязку, і ТСК просить його зʼявиться. У комісії його вважають ключовою особою у встановленні фактів по цій справі. Саме він приймав безпосередні рішення під час спецоперації.
Безугла заявила, що президента Володимира Зеленського і голову Офісу президента Андрія Єрмака викликати не будуть, оскільки за операцію відповідав ГУР. Крім того, у Зеленського імунітет — його не мають права викликати.
Також на допит не викликатимуть пʼятого президента Петра Порошенка, оскільки ТСК отримала інформацію, що він не міг санкціонувати таку операцію, рішення про проведення було прийнято влітку 2020 року.
За словами Безуглої, 14 вересня в закритому режимі заслухають представників Офісу генпрокурора і Служби безпеки України. Також запланована відкрита частина.
Крім того, на наступному тижні ТСК розгляне питання про події в Іловайську, а також переговори нардепа від ОПзЖ Віктора Медведчука з російськими чиновниками. Звіт по роботі ТСК очікується до кінця листопада.
- 29 липня 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків російської «ПВК Вагнера», 13 з яких точно воювали проти України на боці «ДНР» і «ЛНР». Україна запросила екстрадицію бойовиків, проте Білорусь передала «вагнерівців» Росії. Згодом «Комсомольська правда» повідомила, що арешт бойовиків в Білорусі був українською спецоперацією.
- Далі про «операцію українських спецслужб» почали писати українські журналісти. Головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов написав, що СБУ і ГУР Міноборони виманювали бойовиків в Україну, але голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести фінальний етап операції, і вона провалилася — бойовиків заарештували в Білорусі. Схожу інформацію опублікували журналістка Яніна Соколова, видання «Українська правда» і «Дзеркало тижня».
- Президент України, голова ОП Андрій Єрмак, а також СБУ та Служба зовнішньої розвідки стверджували, що ніяку операцію не готували, а медіа поширюють російську дезінформацію. Однак ексглава Офісу президента Андрій Богдан підтвердив існування спецоперації, а пʼятий президент Порошенко заявив, що в 2018 році особисто її санкціонував.
- Вже 24 червня Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація із затримання «вагнерівців» дійсно готувалася, але не в Україні, хоча інші країни максимально намагалися «затягнути» Київ в цю історію.
- Телеканал CNN 7 вересня з посиланням на трьох колишніх представників української розвідки повідомив, що ЦРУ допомагало Україні організувати операцію із затримання 33 росіян, надаючи фінансову, технічну і консультаційну допомогу під час організації операції. Американський високопосадовець назвав твердження неправдивими. Він запевнив, що розвідка США була поінформована про операцію, однак ніякого стосунку до неї не мала.
- В ОП матеріал назвали російською дезінформацією.