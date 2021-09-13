Справа «вагнерівців»: ТСК не може звʼязатися з ексголовою ГУР Бурбою і кличе його на засідання. Доповідь обіцяють у листопаді

Сьогодні, 13 вересня, тимчасова слідча комісії (ТСК) Верховної Ради у справі про спецоперацію проти членів «ПВК Вагнера», яких затримали в Мінську в липні 2020 року, заслухала двох офіцерів Головного управління розвідки Міноборони.

Про це під час брифінгу повідомила голова ТСК Марʼяна Безугла.

За її словами, засідання було фактично підсумковим, але його продовжили на 14 вересня. Його проводили у закритому режимі, оскільки звучала дуже специфічна інформація. Показання давали офіцери, які були долучені до спецоперації проти «вагнерівців» і мали повноваження приймати рішення на оперативно-тактичному рівні. При цьому Безугла зазначила, що вони не знали загальної картини операції, а ексначальник ГУР Василь Бурба не зʼявився на засідання.