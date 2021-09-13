Дело «вагнеровцев»: ВСК не может связаться с экс-главой ГУР Бурбой и зовет его на заседание. Доклад обещают в ноябре

Сегодня, 13 сентября, временная следственная комиссии (ВСК) Верховной Рады по делу о спецоперации против членов «ЧВК Вагнера», которых задержали в Минске в июле 2020 года, заслушала двух офицеров Главного управления разведки Минобороны.

Об этом во время брифинга сообщила глава ВСК Марьяна Безуглая.

По ее словам, заседание было фактически итоговым, но его продлили на 14 сентября. Его проводили в закрытом режиме, поскольку звучала очень специфическая информация. Показания давали офицеры, которые участвовали в спецоперации против «вагнеровцев» и имели полномочия принимать решение на оперативно-тактическом уровне. При этом Безуглая отметила, что они не знали общую картину операции, а экс-начальник ГУР Василий Бурба не явился на заседание.