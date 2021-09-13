Дело «вагнеровцев»: ВСК не может связаться с экс-главой ГУР Бурбой и зовет его на заседание. Доклад обещают в ноябре

Сегодня, 13 сентября, временная следственная комиссии (ВСК) Верховной Рады по делу о спецоперации против членов «ЧВК Вагнера», которых задержали в Минске в июле 2020 года, заслушала двух офицеров Главного управления разведки Минобороны.
Об этом во время брифинга сообщила глава ВСК Марьяна Безуглая.
По ее словам, заседание было фактически итоговым, но его продлили на 14 сентября. Его проводили в закрытом режиме, поскольку звучала очень специфическая информация. Показания давали офицеры, которые участвовали в спецоперации против «вагнеровцев» и имели полномочия принимать решение на оперативно-тактическом уровне. При этом Безуглая отметила, что они не знали общую картину операции, а экс-начальник ГУР Василий Бурба не явился на заседание.
С ним нет связи, и ВСК просит его явится. В комиссии его считают ключевой фигурой в освещении фактов по этому делу. Именно он принимал непосредственные решения по спецоперации.
Безуглая заявила, что президента Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака вызывать не будут, поскольку за операцию отвечал ГУР. Кроме того, у Зеленского иммунитет — его не имеют право вызвать.
Также на допрос не будут вызывать пятого президента Петра Порошенко, поскольку ВСК получила информацию, что он не мог санкционировать такую операцию, решение о проведении было принято летом 2020 года.
По словам Безуглой, 14 сентября в закрытом режиме заслушают представителей Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины. Также запланирована открытая часть.
Кроме того, на следующей неделе ВСК рассмотрит вопрос о событиях в Иловайске, а также переговоры нардепа от ОПзЖ Виктора Медведчука с российскими чиновниками. Отчет по работе ВСК ожидается до конца ноября.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждали, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а пятый президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.
- Уже 24 июня Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но не в Украине, хотя другие страны максимально пытались «затянуть» Киев в эту историю.
- Телеканал CNN 7 сентября со ссылкой на трех бывших представителей украинской разведки сообщил, что ЦРУ помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян, оказывая финансовую, техническую и консультационную помощь во время организации операции. Высокопоставленный американский чиновник назвал утверждения ложными. Он подчеркнул, что разведка США была осведомлена об операции, но никакого отношения к ней не имела.
- В ОП материал назвали российской дезинформацией.