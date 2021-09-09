У КМДА знову обшуки. Цього разу через незаконну передачу землі у центрі Києва

У Київській міській державній адміністрації у Департаменті економіки та інвестицій та Департаменті земельних ресурсів проводять обшуки через незаконну передачу землі у центрі Києва. Обшуки відбуваються у четвер, 9 вересня.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідчі встановили, що посадовці КМДА із порушенням земельних законів та програм культурного розвитку столиці передали у користування комунальну земельну ділянку, яка розташована у центрі Києва поруч з Європейською площею. Передали землю без конкурсу та за заниженою вартістю — чим завдали державі збитків.

Під час обшуків вилучають документи та речові докази. Слідством займається Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва прокуратури Києва.