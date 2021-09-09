В КГГА снова обыски. На этот раз из-за незаконной передачи земли в центре Киева

В Киевской городской государственной администрации в Департаменте экономики и инвестиций и Департаменте земельных ресурсов проводят обыски из-за незаконной передачи земли в центре Киева. Обыски проходят в четверг, 9 сентября.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Следователи установили, что чиновники КГГА с нарушением земельных законов и программ культурного развития столицы передали в пользование коммунальный земельный участок, который расположен в центре Киева рядом с Европейской площадью. Передали землю без конкурса и по заниженной стоимости — чем нанесли государству ущерб.

Во время обысков изымают документы и вещественные доказательства. Следствием занимается Государственное бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Киева.