В КГГА снова обыски. На этот раз из-за незаконной передачи земли в центре Киева

В Киевской городской государственной администрации в Департаменте экономики и инвестиций и Департаменте земельных ресурсов проводят обыски из-за незаконной передачи земли в центре Киева. Обыски проходят в четверг, 9 сентября.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Следователи установили, что чиновники КГГА с нарушением земельных законов и программ культурного развития столицы передали в пользование коммунальный земельный участок, который расположен в центре Киева рядом с Европейской площадью. Передали землю без конкурса и по заниженной стоимости — чем нанесли государству ущерб.
Во время обысков изымают документы и вещественные доказательства. Следствием занимается Государственное бюро расследований под процессуальным руководством прокуратуры Киева.
Отметим, что с 13 августа 2021 года правоохранители ежедневно проводят обыски в КГГА, районных администрациях и на коммунальных предприятиях Киева. 20 августа прокуратура сообщила, что по делу о хищении киевского бюджета подозрения вручили 23 чиновникам. Убытки — около 70 млн грн. Речь о хищении более 4,5 млн грн на строительстве Подольско-Воскресенского моста, хищении 3,6 млн грн на ремонте диагностического центра, растрате на реконструкции учебных заведений в Святошинском районе, хищении 5 млн грн на реконструкции школы в Соломенском районе, присвоении более 450 тысяч грн на закупку школьной мебели для школ Печерского района, разворовывании 1,3 млн грн на ремонте асфальтового покрытия, хищении 33 млн грн на закупках программного обеспечения для Киевского института земельных отношений и так далее.
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски в коммунальных предприятиях столицы «системным давлением», которые проводят, чтобы «опорочить его репутацию». Также Кличко заверил, что в Киеве хотят «назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне».