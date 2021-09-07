Після операції в Афганістані аплодує весь світ — Зеленський привітав українську військову розвідку

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові розвідники показали всьому світу свій високий рівень професіоналізму, а після вдалої спецоперації в столиці Афганістану українському ГУР «весь світ аплодує стоячи».

Про це він заявив у своєму привітанні військових розвідників з професійним святом.

«Військові розвідники сьогодні відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики. А після операції з порятунку людей в Афганістані українській військовій розвідці аплодує весь світ», — написав Зеленський у Twitter.

Президент взяв участь в урочистостях з нагоди 29-ї річниці розвідки, на яких також згадав про зразкову спецоперацію. Деяким розвідникам він вручив державні нагороди та присвоїв офіцерські звання.