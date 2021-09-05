Поліція Чехії допитає голову МВС через його зірвану поїздку до Москви на тлі скандалу із вибухами на складах

Чеська поліція допитає віцепремʼєра, очільника МВС Яна Гамачека з приводу його зірваного візиту до Москви через скандал із оприлюдненням деталей справи про вибухи у Врбетіце, до яких, ймовірно, причетне російське ГРУ.
Про це пише Ceske Noviny.
Гамачек дасть свідчення у вівторок, 7 вересня. Раніше чеське видання Seznam Spravy писало, що Гамачек хотів під час візиту в Москву запропонувати Росії угоду — уряд Чехії не розголошує дані розслідування про причетність ГРУ до вибухів на складах у Врбетіце, а натомість Росія передає чехам мільйон доз вакцин від коронавірусу «Супутник V» і погоджується провести у Празі зустріч президентів Росії та США.
«Я правдиво опишу, як це було. Очевидно, що злочину не було», — сказав Гамачек.
Розслідування веде Національний центр з боротьби із організованою злочинністю. Його почали після публікації Seznam Spravy, на яке Гамачек вже подав до суду. Директор центру заявив, що слідство хочуть завершити протягом шести місяців.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща та Словаччина. Згодом премʼєр Чехії закликав країни ЄС вислати щонайменше по одному російському дипломату.
- Журналісти-розслідувачі повідомили, що вибухи організував підрозділ 29155 ГРУ Росії, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну. Операцією керував генерал Андрій Аверʼянов, а серед виконавців були й отруйники Скрипалів у Великій Британії — Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Ця ж група причетна до двох спроб отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева, боєприпаси якого зберігалися на чеському складі.
- В кінці червня Чехія зажадала від Росії €25,5 мільйона за вибухи. У МЗС РФ заявили про здирство.