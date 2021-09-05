Поліція Чехії допитає голову МВС через його зірвану поїздку до Москви на тлі скандалу із вибухами на складах

Чеська поліція допитає віцепремʼєра, очільника МВС Яна Гамачека з приводу його зірваного візиту до Москви через скандал із оприлюдненням деталей справи про вибухи у Врбетіце, до яких, ймовірно, причетне російське ГРУ.

Про це пише Ceske Noviny.

Гамачек дасть свідчення у вівторок, 7 вересня. Раніше чеське видання Seznam Spravy писало, що Гамачек хотів під час візиту в Москву запропонувати Росії угоду — уряд Чехії не розголошує дані розслідування про причетність ГРУ до вибухів на складах у Врбетіце, а натомість Росія передає чехам мільйон доз вакцин від коронавірусу «Супутник V» і погоджується провести у Празі зустріч президентів Росії та США.

«Я правдиво опишу, як це було. Очевидно, що злочину не було», — сказав Гамачек.

Розслідування веде Національний центр з боротьби із організованою злочинністю. Його почали після публікації Seznam Spravy, на яке Гамачек вже подав до суду. Директор центру заявив, що слідство хочуть завершити протягом шести місяців.