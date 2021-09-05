Полиция Чехии допросит главу МВД из-за его сорванной поездки в Москву на фоне скандала со взрывами на складах

Чешская полиция допросит вице-премьера, главу МВД Яна Гамачека по поводу его сорванного визита в Москву из-за скандала с обнародованием деталей дела о взрывах во Врбетице, к которым, вероятно, причастно российское ГРУ.

Об этом пишет Ceske Noviny.

Гамачек даст показания во вторник, 7 сентября. Ранее чешское издание Seznam Spravy писало, что Гамачек хотел во время визита в Москву предложить России сделку — правительство Чехии не разглашает данные расследования о причастности ГРУ к взрывам на складах во Врбетице, а взамен Россия передает чехам 1 миллион доз вакцин от коронавируса «Спутник V» и соглашается провести в Праге встречу президентов России и США.

«Я правдиво опишу, как это было. Очевидно, что преступления не было», — сказал Гамачек.

Расследование ведет Национальный центр по борьбе с организованной преступностью. Его начали после публикации Seznam Spravy, на которое Гамачек уже подал в суд. Директор центра заявил, что следствие хотят завершить в течение шести месяцев.