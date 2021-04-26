Глава МВД Чехии опровергал слова президента Земана о «двух версиях» взрыва склада боеприпасов — рассматривают только причастность России

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек опроверг слова президента страны Милоша Земана о том, что следствие изучает две версии взрыва на складах боеприпасов в поселке Врбетице — на самом деле рассматривают только факт причастности спецслужб России.
Об этом сообщает издание Novinky.
«Насколько мне известно, в деле есть только одна версия. Доказательства настолько очевидны, что я уверен, что так все и было», — заявил Гамачек.
Отметим, что 25 апреля президент Земан впервые прокомментировал данные о причастности России к взрывам на складах: «Работают над двумя следственными версиями. Первая, оригинальная, — что взрыв произошел в результате ненадлежащего обращения со взрывчатыми материалами. И вторая — это операция иностранных спецслужб».
Он отметил, что, согласно данным разведки, нет доказательств, что двое российских агентов были вблизи Врбетице во время взрывов. Но Земан не считает обвинения несерьезными. Президент Чехии добавил, что если роль России подтвердится, то она должна понести за это ответственность. Он подчеркнул, что поддерживает решение правительства о высылке 18 российских дипломатов.
- 18 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ГРУ России может быть причастно к масштабным взрывам боеприпасов на складе во Врбетице в октябре и декабре 2014 года. По данным журналистов-расследователей и полиции, к взрыву причастны отравители Скрипалей в Великобритании Александр Мишкин и Анатолий Чепига, а также генерал ГРУ Аверьянов.
- Как следствие, Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, на что сразу последовал ответ от РФ, которая высылает 20 чешских дипломатов. В России обвинения в причастности к взрывам назвали «фокусами» и увидели в этом «американский след».
- Чешское издание Respekt писало, что взрыв на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году был организован при участии сотрудников российской разведки и, возможно, был осуществлен, чтобы сорвать поставки оружия, в том числе для Украины.