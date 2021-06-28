Чехия потребовала от России €25,5 миллиона за взрывы на складе во Врбетице. В МИД РФ заявили о вымогательстве

Чехия официально потребовала от России компенсацию за взрывы в 2014 году на военном складе во Врбетице. От РФ требуют 25,5 млн евро.

Об этом сообщают iDNES и Министерство иностранных дел Чехии.

Заместитель главы МИД Мартин Смолек вручил российскому послу Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб. Его оценили в 650 млн крон.

Министерство внутренних дел уже подготовило законопроект о распределении компенсации — половина суммы пойдет муниципалитетам, а другая половина пострадавшим гражданам.

Кроме того, Смолек сообщил послу РФ, что включение Чехии в список «недружественных стран» является нарушением международного права.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала компенсации вымогательством.

«Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями», — написала она в Telegram.