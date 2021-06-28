Чехия потребовала от России €25,5 миллиона за взрывы на складе во Врбетице. В МИД РФ заявили о вымогательстве

Чехия официально потребовала от России компенсацию за взрывы в 2014 году на военном складе во Врбетице. От РФ требуют 25,5 млн евро.
Об этом сообщают iDNES и Министерство иностранных дел Чехии.
Заместитель главы МИД Мартин Смолек вручил российскому послу Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб. Его оценили в 650 млн крон.
Министерство внутренних дел уже подготовило законопроект о распределении компенсации — половина суммы пойдет муниципалитетам, а другая половина пострадавшим гражданам.
Кроме того, Смолек сообщил послу РФ, что включение Чехии в список «недружественных стран» является нарушением международного права.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала компенсации вымогательством.
«Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями», — написала она в Telegram.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов под Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Словакия. Позже премьер Чехии призвал страны ЕС выслать как минимум по одному российскому дипломату.
- Журналисты-расследователи сообщили, что взрывы организовало подразделение 29155 ГРУ России, чтобы сорвать поставки боеприпасов в Украину. Операцией руководил генерал Андрей Аверьянов, а среди исполнителей были и отравители Скрипалей в Великобритании — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эта же группа причастна к двум попыткам отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, боеприпасы которого хранились на чешском складе.
- 14 мая Россия создала список «недружественных стран». В него вошли Чехия и США. МИД Чехии назвал этот шаг эскалацией конфликта.