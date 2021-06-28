Чехія вимагає від Росії 25,5 млн євро за вибухи на складі у Врбетіце. У МЗС РФ заявили про здирство

Чехія офіційно вимагає від Росії компенсацію за вибухи в 2014 році на військовому складі у Врбетіце. Від РФ вимагають 25,5 млн євро.
Про це повідомляють iDNES і Міністерство закордонних справ Чехії.
Заступник голови МЗС Мартін Смолек вручив російському послу Олександру Змієвському дипломатичну ноту, в якій міститься вимога повністю відшкодувати збиток. Його оцінили в 650 млн крон.
Міністерство внутрішніх справ вже підготувало законопроєкт про розподіл компенсації — половина суми піде муніципалітетам, а інша половина постраждалим громадянам.
Крім того, Смолек повідомив послу РФ, що включення Чехії в список «недружніх країн» є порушенням міжнародного права.
Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала компенсації здирством.
«Хочу нагадати. Зазвичай тих, хто так діє — без суду і слідства, з погрозами та образами, хто вимагає грошей, — називають здирниками», — написала вона в Telegram.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща та Словаччина. Згодом премʼєр Чехії закликав країни ЄС вислати щонайменше по одному російському дипломату.
- Журналісти-розслідувачі повідомили, що вибухи організував підрозділ 29155 ГРУ Росії, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну. Операцією керував генерал Андрій Аверʼянов, а серед виконавців були й отруйники Скрипалів у Великій Британії — Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Ця ж група причетна до двох спроб отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева, боєприпаси якого зберігалися на чеському складі.
- 14 травня Росія створила список «недружніх країн». До нього увійшли Чехія і США. МЗС Чехії назвало цей крок ескалацією конфлікту.