Чехія вимагає від Росії 25,5 млн євро за вибухи на складі у Врбетіце. У МЗС РФ заявили про здирство

Чехія офіційно вимагає від Росії компенсацію за вибухи в 2014 році на військовому складі у Врбетіце. Від РФ вимагають 25,5 млн євро.

Про це повідомляють iDNES і Міністерство закордонних справ Чехії.

Заступник голови МЗС Мартін Смолек вручив російському послу Олександру Змієвському дипломатичну ноту, в якій міститься вимога повністю відшкодувати збиток. Його оцінили в 650 млн крон.

Міністерство внутрішніх справ вже підготувало законопроєкт про розподіл компенсації — половина суми піде муніципалітетам, а інша половина постраждалим громадянам.

Крім того, Смолек повідомив послу РФ, що включення Чехії в список «недружніх країн» є порушенням міжнародного права.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала компенсації здирством.

«Хочу нагадати. Зазвичай тих, хто так діє — без суду і слідства, з погрозами та образами, хто вимагає грошей, — називають здирниками», — написала вона в Telegram.