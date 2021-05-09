Чехия потребует от России возместить ущерб за последствия взрывов на складах боеприпасов — минимум миллиард крон

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что международное право дает Чехии основания требовать от России возместить убытки, причиненные взрывами на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Об этом сообщает Česká televize.

«Самым доступным кажется путь международного возмещения — в соответствии с международным правом. Если идти путем возмещения убытков в рамках уголовного производства, это будет очень долго», — подчеркнула Шиллерова.

В Министерстве финансов уже озвучили приблизительную сумму компенсации — миллиард чешских крон (более $47 миллионов). Но подсчитанная правительством сумма еще не окончательная. Глава администрации Злинского края, куда входит Врбетице, Радим Голиш отметил, что их регион пострадал от взрывов и тоже может направить дополнительные требования.

По его мнению, нужно учитывать причиненный жителям психологический ущерб, потерю возможности использовать имущество и компенсацию за повреждение имущества.

Министерство иностранных дел Чехии со своей стороны готовит дипломатическую ноту. Страна может подать заявку на компенсацию в ближайшие несколько недель или месяцев.