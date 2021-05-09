Чехия потребует от России возместить ущерб за последствия взрывов на складах боеприпасов — минимум миллиард крон

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что международное право дает Чехии основания требовать от России возместить убытки, причиненные взрывами на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Об этом сообщает Česká televize.
«Самым доступным кажется путь международного возмещения — в соответствии с международным правом. Если идти путем возмещения убытков в рамках уголовного производства, это будет очень долго», — подчеркнула Шиллерова.
В Министерстве финансов уже озвучили приблизительную сумму компенсации — миллиард чешских крон (более $47 миллионов). Но подсчитанная правительством сумма еще не окончательная. Глава администрации Злинского края, куда входит Врбетице, Радим Голиш отметил, что их регион пострадал от взрывов и тоже может направить дополнительные требования.
По его мнению, нужно учитывать причиненный жителям психологический ущерб, потерю возможности использовать имущество и компенсацию за повреждение имущества.
Министерство иностранных дел Чехии со своей стороны готовит дипломатическую ноту. Страна может подать заявку на компенсацию в ближайшие несколько недель или месяцев.
- 18 апреля правительство Чехии обвинил российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов под Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Словакия. Позже премьер Чехии призвал страны ЕС выслать как минимум по одному российскому дипломату.
- Журналисты-расследователи сообщили, что взрывы организовало подразделение 29155 ГРУ России, чтобы сорвать поставки боеприпасов в Украину. Операцией руководил генерал Андрей Аверьянов, а среди исполнителей были и отравители Скрипалей в Великобритании — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эта же группа причастна к двум попыткам отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, боеприпасы которого хранились на чешском складе.